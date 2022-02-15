Политика Глава МИД Украины отреагировал на решение Москвы о признании так называемых "республик" Донбасса

2022-02-15 14:41

В случае признания Россией так называемых "республик" Донбасса эта страна де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 15 февраля.

"Относительно возможного признания Российской думой так называемых "Л/ДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", – сказал Кулеба.

Ранее 14 февраля СМИ сообщили, что профильный комитет Госдумы поддержал два варианта постановления об обращении к президенту РФ признать "ЛДНР". Их могут вынести на голосование уже сегодня.

Как известно, спикер Кремля Дмитрий Песков раскритиковал эту идею. Он считает, что признание "ЛДНР" может усилить напряженность в ситуации с Украиной.

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