Политика В Госдуме РФ рассмотрят постановления по признанию «Л/ДНР»

2022-02-14 20:00

В Госдуму России внесли на рассмотрения два проекта постановления по вопросу признания «независимости» украинских территорий, которые находятся под контролем незаконных вооруженных группировок «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщает «Интерфакс».

Первый проект предложили депутаты от «КПРФ», они предлагают отправить документ после поддержания Госдумы, президенту РФ Владимиру Путину. Второй проект о признании так называемых «Л/ДНР» подали депутаты от партии «Единая Россия», документ предусматривает, что предложения направляется сначала в МИД, Минобороны и другие ведомства, для консультации.

«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». За прошедшие годы на основе всенародного волеизъявления в «республиках» построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — считают авторы постановления», - говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» состоится в марте, поскольку стороны, так и не согласовали документ по возобновлению работы ТКГ и обмену пленными.