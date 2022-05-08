В госдуме рф заявили, что россия не остановится, пока не дойдет до границ Польши

Вице-спикер госдумы россии Пётр Толстой заявил, что рф не остановиться, пока не дойдет до границ с Польшей. Об этом он сказал в интервью La Repubblica.
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«Думаю, мы закончим, когда дойдем до границы с Польшей. «Операция» будет считаться завершенной, «когда Украина будет полностью денацифицирована и демилитаризована, то есть когда она перестанет представлять военную угрозу для российской федерации и не будет возможности превратить ее в антироссийскую…», — отмечает он.
На вопрос, какова реальная цель, он ответил: «россия развернула армию мирного времени. Мы не призывали к всеобщей мобилизации, как в Украине. Итак, давайте двигаться дальше постепенно. Несмотря на помощь Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда сочтем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей».
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отреагировал на заявление Толстого.
«россия не остановится, пока не достигнет польской границы", - заявил в интервью итальянской газете La Repubblica вице-спикер госдумы Пётр Толстой. ССО Украины не успокоится пока не у*бет Петю Толстого. Мудаки понимают только такое», - написал он.
Дополнение
Заместитель командующего войсками центрального военного округа рф генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что оккупационные войска российской федерации во время второй фазы войны хотят полностью захватить Донбасс и установить контроль над Южной Украиной.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщал, что многие планы кремля уже разрушены работой украинской армии и народа, а у Украины есть собственные сценарии защиты.