Политика Глава МИД рассказал о способах предотвратить "проседание" поставок вооружения Украине

2023-10-16 11:33

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил свои слова относительно "тяжелой осени" для Украины и рассказал о шагах, предпринимаемых для предотвращения негативных сценариев. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Я говорил о "тяжелой осени" по нескольким причинам. Во-первых, контрнаступление. Чем ближе к начавшемуся сезону – холодно, дожди, тем труднее двигаться на поле боя. Второе – приближение (президентских – ред.) выборов в США: Собственно, мы с вами уже увидели, как "закручивается" картина", - заявил Кулеба.

Третьей причиной министр назвал "очень острые" выборы в Польше, выборы в Словакии и отношения с другими странами Европы.

"Четвертый – атаки россии на энергетическую инфраструктуру. Мы с вами понимаем, что это вопрос времени, когда они снова начнут пытаться нас энергетически уничтожить. И пятая причина, почему я об этом говорю, есть тренд… о разорении складов, из которых нам снабжают то или иное военное оборудование", – отметил глава МИД.

По его словам, первый Форум оборонных индустрий был проведен в Киеве именно для того, чтобы простимулировать производство нового оружия и обеспечить постоянство поставок.

Кулеба рассказал, что сейчас Украине поставляется то военное вооружение, которое было запланировано ранее, а чтобы предотвратить "проседание" поставок, украинские власти начали системно работать над увеличением производства и в Украине, и за рубежом.

"Тема переговоров (с россией – ред.) может появиться исключительно, если по всем этим направлениям, которые я перечислил, мы бы допустили "проседания" и везде был бы негатив. Но поскольку этого проседания нет – мы его не допустили, то у нас сейчас не тема переговоров доминирует, а тема Формулы мира президента Зеленского", – резюмировал министр.