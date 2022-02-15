Политика Столтенберг объяснил заявления о вторжении России

2022-02-15 16:40

 

Таким образом страны Запада пытаются предотвратить агрессивные действия против Украины, говорит генсек НАТО.

Информация о возможных военных действиях России против Украины озвучивается для того, чтобы предотвратить их воплощение в реальность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 15 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

"Делая так, мы… думаем, что это затруднит для России ведение агрессивных действии против Украины. Озвучивать все, что они делают – это способ увеличения для них допустимого порога нападения на Украину, как то о направлении подразделений, попыток организовать переворот или о других вещах, которые, как мы опасаемся, Россия может попытаться сделать. Тот факт, что мы это делаем (озвучиваем информацию) – это попытка противостоять и предупредить. Разведка – это не всегда о том, чтобы предвидеть, но разведка – это об информации. Мы делаем это, чтобы предотвратить агрессивные действия против Украины", - пояснил Столтенберг.

Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

При этом в НАТО пока не видят признаков деэскалации у границ Украины.

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Столтенберг объяснил заявления о вторжении России 2022-02-15 16:40
Глава МИД Украины отреагировал на решение Москвы о признании так называемых "республик" Донбасса 2022-02-15 14:41
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