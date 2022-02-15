Политика В МИД прокомментировали возможное "признание" Россией оккупированных территорий ОРДЛО

2022-02-15 17:00

Российское "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"В связи с принятием в Госдуме Российской Федерации постановления об обращении к президенту РФ о признании т.н. "Л/ДНР" заявляем о таком. Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т.н. "Л/ДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей", - сказал Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры. "Признание т.н. "Л/ДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе. Зато поддержка Президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности", - отметил Николенко. Он добавил, что поэтому у России есть выбор либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

"Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта", - сказал спикер ведомства.