Зеленский принял важное решение по поводу 16 февраля, срочное заявление: «В этот день мы…»

Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам по поводу 16 февраля, объявив его Днем Единения украинского народа.
Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о новой инициативе. Президент заявил, что Украину неоднократно пугали войной, но сегодня страна сильна, как никогда.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, поэтому все вопросы намерена решать исключительно путем переговоров.
«И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», - заявил Владимир Зеленский.
Также президент поручил Кабмину принять меры для повышения зарплаты военных с 1 марта на 30%.