Политика Зеленский принял важное решение по поводу 16 февраля, срочное заявление: «В этот день мы…»

2022-02-15 20:40

 

Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам по поводу 16 февраля, объявив его Днем Единения украинского народа.

Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о новой инициативе. Президент заявил, что Украину неоднократно пугали войной, но сегодня страна сильна, как никогда.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, поэтому все вопросы намерена решать исключительно путем переговоров.

«И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», - заявил Владимир Зеленский.

Также президент поручил Кабмину принять меры для повышения зарплаты военных с 1 марта на 30%.

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