Коронавирус В ЕC отреагировали на обращение Госдумы РФ к Путину о признании "ЛДНР"

2022-02-15 19:20

 

15 февраля Госдума России поддержала обращение фракции коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

В Европейском Союзе осуждают обращение Государственной думы Российской Федерации к президенту Владимиру Путину с просьбой признать российские оккупационные администрации "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе как "независимые государства".

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в микроблоге Twitter.

"ЕС решительно осуждает решение Государственной Думы России передать обращение президенту Путину, чтобы признать неконтролируемые правительством Украины районы Донецкой и Луганской области как независимые образования. Это признание будет четким нарушением Минских соглашений", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что поддержка и преданность Евросоюзом независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается непоколебимой.

"Мы настойчиво призываем Россию выполнять ее обязательства и добросовестно взаимодействовать в рамках" нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы", - заявил Боррель.

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