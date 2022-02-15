Политика МИД Литвы о признании "ЛДНР": открытая эскалация

2022-02-15 22:00

 

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что возможное признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" с российской стороны является открытой эскалацией. При этом он заявил, что Европа должна отреагировать на такой шаг быстрыми санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ландсбергиса в Twitter.

"Призыв Государственной Думы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение со стороны Кремля должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями", - заявил он.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что признание "ЛДНР" было бы серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Признание Россией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" было бы очень серьезным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, подрывая минские соглашения. В таком случае мы должны будем решительно отреагировать", - написала она в Twitter.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что признание "ЛДНР" станет политической катастрофой.

Ранее сообщалось, что сегодня Государственная дума Российской Федерации обратилась к Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

При этом Путин отметил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса, но сделать это, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений.

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