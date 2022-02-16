Политика Потери будут ужасными: в Украине пригрозили войскам Путина

2022-02-16 18:00

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила самое современное оружие и России стоит "три раза подумать" прежде чем нападать.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Глава МИД Украины подчеркнул, что дипломатия ведет активную работу для сдерживания Кремля. Он отметил, что болезненный пакет санкций, который будет применен в случаен агрессии России, уже готов.

Кроме того, со стороны западных партнеров осуществляется предоставление Украине военно-технической помощи, а также экономическая и финансовая помощь нашей стране.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не остановится, пока не освободит захваченные РФ земли Донбасса и Крыма, и пока Россия не заплатит за свою агрессию.

"Сегодня мы получили самое современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать — потери будут ужасными", — резюмировал он.

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