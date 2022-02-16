Коронавирус ЕС согласовал пересмотр правил для туристических поездок: что изменится

2022-02-16 20:40

Европейский союз согласовал пересмотр правил для туристических поездок граждан третьих стран. Ожидается, что на территорию ЕС смогут попасть вакцинированные от COVID туристы, независимо от страны гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, сегодня послы стран ЕС договорились изменить рекомендацию о несущественных поездках для граждан третьих стран. Такие поездки будут одобрены на основе документов о вакцинации от COVID для лиц после полного курса прививок одобренной в ЕС или ВОЗ вакциной (не более чем 270 дней после второго укола) или после ревакцинации.

"Список стран, который применялся до сих пор, останется в силе как минимум еще на 2 месяца. Окончательное решение вероятно будет принято на следующей неделе. Стоит напомнить, что это рекомендация, и последнее слово остается за конкретными странами-участницами ЕС", - отметил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года могут снять ограничения на въезд в страны Евросоюза для всех вакцинированных граждан третьих стран.

В январе ЕС изменил требования к COVID-сертификатам граждан третьих стран, сократив их действие до 9 месяцев.