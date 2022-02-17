Экономика Не жить в долг? Европарламент выделили Киеву 1,2 миллиарда евро кредита

2022-02-17 15:46

Европарламент официально одобрил выделение Киеву кредита - пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

По данным РБК, кредит был утвержден днем ранее, за него проголосовали 598 депутатов Европарламента, 55 выступили против и еще 41 воздержался.

Финансирование будет поступать двумя траншами в течение 12 месяцев. Ожидается, что первый транш Киеву предоставят уже в марте.

Эти средства станут дополнением к 5,6 миллиардам евро, которые Украина уже получила от Евросоюза в рамках прошлых программ.