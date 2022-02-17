Политика Официальный Вашингтон заявил, что не видит шагов к деэскалации со стороны Москвы

2022-02-17 15:14

Обеспокоенность США по поводу ситуации вокруг Украины не уменьшилась и Вашингтон делает все возможное, чтобы найти мирное решение кризиса.

Как заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, на данный момент США не видят деэскалации со стороны Москвы.

"В последние недели и даже в последние дни мы наблюдаем обратное: на границе больше, а не меньше российских сил. И они выдвигаются, соответственно, на боевые позиции. Это вызывает глубокую озабоченность", – подчеркнул дипломат.
Прайс также отметил, что в последнее время "российские официальные лица и российские СМИ распространяли в прессе многочисленные истории, любая из которых могла быть использована в качестве предлога для вторжения".

Особую обеспокоенность американских властей вызвали заявления российской стороны о "геноциде" на Донбассе. По словам Прайса, Россия разрабатывает эти "ложные нарративы" в качестве предлога для военных действий против Украины.

"Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" на Донбассе. Ни одно из этих утверждений не имеет под собой оснований. Это, однако, не помешало русским продвигать эти ложные утверждения, включая сообщения о безымянных массовых захоронениях мирных жителей, предположительно убитых украинскими вооруженными силами, и заявления о том, что Соединенные Штаты или Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие...", – указал спикер Госдепа.

 

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