Политика Владимир Зеленский рассказал о попытказ связаться с Путиным

2022-02-17 14:15

Владимир Зеленский пытался связаться с Путиным, но в Кремле не дали согласия на разговор.

"Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - рассказал Президент Украины журналистам, сообщает РБК-Украина.

По его словам, "Украину не оставляют от ответа", но ответ не ведет к встрече двух президентов.

"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ", - добавил Зеленский.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина неоднократно предлагала России организовать встречу президентов, но у РФ есть "вопрос" о повестке переговоров, пишет ТАСС.

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