Политика ЗНО-2022: главные изменения и за что придется платить

2022-02-17 19:40

Выпускникам украинских школ предстоит сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО, ЗНО) по частично новым правилам.

С 1 февраля до 9 марта украинские школьники и будущие абитуриенты могут зарегистрироваться для прохождение внешнего независимого тестирования (ЗНО), которое в этом году имеет ряд отличий.

Платные тесты

В 2022 году каждый абитуриент может бесплатно сдать пять предметов. Тем, кто захочет сдать ЗНО по большему количеству дисциплин, придется доплатить за каждую из них. Сумма зависит от предмета. За дополнительную сдачу одного из четырех иностранных языков – английский, испанский, немецкий или французский, – придется заплатить 789 грн. Остальные предметы обойдутся дешевле – 354 грн. Оплату можно произвести онлайн по реквизитам, указанным на сайте УЦОЯ.

В этом году в некоторых тестах уменьшилось количество заданий, но и времени на их прохождение дают меньше. Это касается "профильной" математики, где в тестах нужно будет выполнить всего 32 задания, а не 34. Но и времени на это отводится уже 180 минут, вместо 210 минут.

Похожая ситуация и с тестом по химии. 50 заданий нужно выполнить за 150 минут, тогда как раньше было 52 задания и 180 минут.

Где нужна математика

В 2022 году сертификат ЗНО по математике как второй конкурсный предмет на выбор нужен при поступлении на такие специальности, как "Политология", "Социальная работа" и "Социальное обеспечение". Кроме того, он необходим тем, кто поступает на специальности "Национальная безопасность" или "Правоохранительная деятельность".

Сертификат о ЗНО-2022

Теперь он будет состоять из двух частей – основной, где будут указаны предметы, которые абитуриент сдавал бесплатно, и дополнительной, где соответственно укажут платные предметы.

Усилится защита сертификата – в его верхней части разместят QR-код, с помощью которого можно будет проверить достоверность указанной в сертификате информации.