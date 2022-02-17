Политика Россия пригрозила США и союзникам «военно-техническими» мерами

2022-02-17 20:20

Кремль заявил, что Соединенные Штаты не дали конструктивного ответа на ее предложения по «гарантиям безопасности». При отсутствии у США готовности договариваться, Россия может прибегнуть к «военно-техническим» мерам.

Об этом говорится в тексте ответа Москвы на реакцию США по выдвинутым ею в конце 2021 года «гарантиям безопасности», цитирует российский Интерфакс.

«При отсутствии готовности американской стороны договариваться в твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — отмечается в тексте документа.

Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО и об отзыве «бухарестской формулы», которая гарантирует Украине и Грузии вступление в Альянс в будущем.

Кроме того, Россия настаивала на отказе в создании военных баз на территории государств, которые когда-то были под оккупацией СССР, и фактическом возвращении НАТО к образцу 1997 года.

Также Москва констатирует, что Вашингтон проигнорировал пакетный характер российских предложений, из которых, по словам российских дипломатов, «умышленно выбраны и искажены удобные темы».

В документе россияне вновь заявили, что никакого наращивание войск у границ Украины «нет»: «… поэтому утверждение об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценивать иначе, как попытку оказать давление и обесценивать предложения России по гарантиям безопасности».

Требование США отвести войска от границ Украины, МИД РФ назвал «недопустимым».

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовало «проекты договоров» о распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с НАТО и США. В частности, Россия предлагает Альянсу пообещать не принимать в свой состав Украину, Грузию и другие постсоветские страны. Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР.

10 января в Женеве состоялся первый раунд переговоров России и США по обсуждению «гарантий безопасности». По итогам встречи заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО должен отказаться от стран, которые вступили в Альянс после подписания Основополагающего акта Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года.

Кроме того, Россия требует от США «железобетонных гарантий», что Украина и Грузия никогда не станут членами Альянса. Но в США подчеркнули, что не откажутся от политики открытых дверей НАТО для других стран.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что Россия не отказалась от идеи вторжения и готовит новую операцию.

С начала суток на Донбассе зафиксировано 39 нарушений режима «тишины».