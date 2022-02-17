Политика В Госдепе отреагировали на высылку заместителя посла США из Москвы

2022-02-17 21:00

Действия России против дипломата были неспровоцированными, и сейчас США рассматривают свой ответ.

В Государственном департаменте США назвали высылку заместителя посла США в Москве Барта Гормана шагом к эскалации. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил представитель Госдепа в комментарии CNN.

"Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы миссии США в России Барта Гормана. Горман был вторым по должности высокопоставленным должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом команды высшего руководства посольства", – сказал он.

В Госдепе отметили, что рассматривают свой ответ.

"Действия России против нашего дипломата были неспровоцированными, и мы считаем это шагом эскалации и рассматриваем наш ответ", - сказал спикер.

Он добавил, что срок пребывания Гормана в должности не истек, у него была действительная виза, и он находился в России менее трех лет.

"Мы призываем Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий", - сказал спикер.

Он также подчеркнул, что сейчас, как никогда, важно, чтобы обе страны обладали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения общения между правительствами.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия выслала заместителя посла США.

К слову, осенью прошлого года сообщалось, что Сенат США призвал президента Джо Байдена немедленно принять меры по увеличению штата посольства США в Москве, а если правительство России не пойдет на уступки - выслать 300 российских дипломатов.