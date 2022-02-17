Политика "Мы об этом предупреждаем Украину". Блинкен назвал сценарий вторжения России

2022-02-17 21:40

 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину. По его словам, после провокации Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических русских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза ООН.

В частности, он отметил, что вторжение может начаться с того, что "полетят бомбы и ракеты".

"Связь будет нарушена. Будут заблокированы ключевые украинские учреждения. После этого российские танки пойдут на ключевые украинские объекты, которые уже были нанесены на карту. Мы считаем, что эти объекты включают Киев. И это не все. Мы знаем информацию, что Россия будет нападать на конкретные группы украинцев. Обо всем этом мы предупреждаем украинскую власть", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее госсекретарь США отметил, что в качестве провокации России против Украины может быть инсценированный теракт или реальные удары по мирным жителям, в том числе химическая атака.

До этого в России ответили, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля.

subscriber subscriber

Еще по теме

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза российского вторжения не миновала

2022-02-16 14:11

"Ни 16-го, ни 17-го": в СНБО высказались об угрозе российского вторжения

2022-02-14 21:20

Путин назвал "бесконечным и очень опасным" вступление Украины в НАТО

2022-02-14 17:20

Кулеба снова поговорил с Блинкеном: США выделят макрофин для Украины

2022-02-14 16:40

Еще новости в разделе "Политика"

"Мы об этом предупреждаем Украину". Блинкен назвал сценарий вторжения России

2022-02-17 21:40

Проверки документов и авто. Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану

2022-02-17 21:20

В Госдепе отреагировали на высылку заместителя посла США из Москвы

2022-02-17 21:00

На Донбассе более 500 взрывов за сутки - ОБСЕ

2022-02-17 20:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

"Мы об этом предупреждаем Украину". Блинкен назвал сценарий вторжения России 2022-02-17 21:40
Проверки документов и авто. Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану 2022-02-17 21:20
В Госдепе отреагировали на высылку заместителя посла США из Москвы 2022-02-17 21:00
На Донбассе более 500 взрывов за сутки - ОБСЕ 2022-02-17 20:40