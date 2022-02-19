Политика Байден сделал экстренное заявление по событиях в Украине: главные тезисы

2022-02-19 00:40

 

В ночь на субботу, 19 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден выступил с речью о российской агрессии против Украины. На брифинге он заявил, что Россия заплатит жестокую цену в случае вторжения в Украину.

Собраны главные тезисы выступления Байдена:

Ложь России

Россия распространяет дезинформацию, уверяя, что Украина хочет напасть на Донбасс, и врет, когда обвиняет Украину в "геноциде" народа Донбасса.

Войск США в Украине не будет

Даже в случае нападения России на Украину, США не отправят войска в нашу страну, однако помогут Киеву поставками вооружения и боеприпасов. При этом Вашингтон готов защищать принцип коллективной безопасности, принятый в НАТО.

Санкции против агрессора

Запад сплочен и решим в готовности ввести санкции в случае вторжения РФ в Украину, однако Россия еще может избрать дипломатию и провести переговоры. Запад все еще надеется на мир, а перед Россией есть выбор – дипломатия или агрессия. В случае отказа она заплатит жестокую цену.

Атака на Киев

Байден убежден, что Путин принял решение о вторжении в Украину и атаке на Киев. Однако американский лидер не думает, что хозяин Кремля хоть отдаленно подумывает о применении ядерного оружия.

"Украина демонстрирует сдержанность даже в условиях окружения ее войсками РФ с трех сторон", - заявил Байден. Он объяснил, что США говорят об угрозе вооруженного конфликта, чтобы не допустить его.

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