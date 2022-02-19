Спорт Медальный зачет Олимпиады 2022: Украина уже с наградой

2022-02-19 12:00

 

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры-2022. Всего на соревнованиях в столице Китая уже разыграно 98 комплектов наград.

На текущий момент лидерство в медальном зачете удерживает команда Норвегии.

Золотые медали завоевала уже 21 страна. Сборная Украины имеет в своей копилке "серебро" в активе фристайлиста Александра Абраменко.

 

Нынешняя зимняя Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля. Паралимпиада – с 4 по 13 марта. Кроме столицы Китая, соревнования будут принимать Чжанцзякоу и горный регион Яньцин.

Украину на Играх будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде, где будут выступать украинцы.

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