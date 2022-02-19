Политика Будем использовать все ресурсы: в НАТО рассказали, как готовы помочь Украине

2022-02-19 16:30

В субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, главной темой которой является ситуация вокруг Украины, выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он рассказал о том, как Североатлантический альянс может помочь нашей стране.

Главные тезисы выступления Столтенберга.

Главной темой был вопрос безопасности Украины. Также была обсуждена возможность конструктивного диалога между НАТО и Россией и реальные намерения Североатлантического альянса.

Накопление войск

Говоря о безопасности Европы, Столбенберг отметил, что такого количества войск на границе с Украиной не было уже много лет. Он добавил, что никаких признаков деэскалации не наблюдается.

"Россия непрерывно накапливает войска вдоль границ Украины. Это самое большое накопление со времен Холодной войны. Риск конфликта очень высок”, - сказал он.

Прекращение российской агрессии

НАТО делает все возможное, чтобы помочь Украине.

“Мы используем все ресурсы, чтобы помочь Украине. РФ еще не поздно отступить, прекратить подготовку к войне и вырабатывать мирные решения”, - сообщил Столтенберг.

Диалог НАТО и России

Премьер-министр Норвегии заявил, что НАТО готово участвовать в существенном расширенном диалоге с Москвой.

“Мы сделали письменные предложения и послали их в Москву для того, чтобы сократить риски”, - отметил он.

Политик добавил: "Сложно строить отношения между НАТО и Россией, но мы должны это сделать, чтобы договориться."

Запреты РФ

"Москва пытается ограничить право НАТО на коллективную оборону."

"Москва пытается запрещать странам выбирать путь развития: Украине, Финляндии, Швеции."

НАТО стремится к демократии

Политик отметил сложность в построении отношений между НАТО и Россией, но добавил, что это необходимо сделать, чтобы прийти к общему решению.

“НАТО – оборонный Альянс, мы не собираемся атаковать, но будем защищать наши ценности”.