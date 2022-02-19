Политика Зеленский обратился к странам-членам НАТО

2022-02-19 17:30

Президент Владимир Зеленский требует четкого ответа относительно вступления Украины в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции обратился к странам-членам НАТО.

Президент требует четкого ответа относительно вступления Украины в Альянс.

"Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все не хотят нас видеть, то скажите честно. Нам нужны ответы, а не годами закрытые вопросы", - заявил он.

По его словам, Украине говорят: "двери открыты, но пока посторонним вход запрещен".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, находится с визитом в Мюнхене. Он принимает участие в ежегодной конференции безопасности, которая в этом году посвящена актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.