Политика Гарантий нет — Германия объяснила Будапештский меморандум

2022-02-20 11:30

В Берлине считают, что нужно строить новую систему безопасности в Европе

Будапештский меморандум, который должен был гарантировать Украине международную защиту в обмен на отказ от ядерного оружия, не имеет юридических обязательств. Так, по крайней мере заявила посол ФРГ Анки Фельдгузен в эфире "Украина 24".

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"Будапештский меморандум — этот формат не имеет международных юридических обязательств. Это просто было предложение. Однако я думаю сейчас необходимо попробовать все, чтобы избежать войны", — сказала в эфире Анки Фельдгузен.

При этом посол согласилась, что такой прецедент является негативным, поскольку демонстрирует мировому сообществу, что никто никому ничего не гарантирует.

"Наша система безопасности сейчас под угрозой. И нам сейчас всем нужно трудиться, чтобы разработать правила, которые бы все уважали. В 1997 году также был еще один договор, который подписали Кучма и Ельцин. Я присутствовала при этом в зале в Мариинском дворце. Тогда это было очень большим успехом для Украины. Тогда мы все думали, что сделали шаг вперед в системе безопасности всей Европы. А сейчас это все рушится. Нужно думать про всю систему", — сказала дипломат.

Надежда была

19 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал гарантов Будапештского меморандума собраться и решить вопрос с посягательством Москвы на территориальную целостность нашей страны.

15 февраля три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума предоставить Киеву прописанные в документе гарантии на фоне сообщений о готовящемся нападении России.

В начале февраля в интервью Axios Зеленский сказал, что отказ Киева от ядерного оружия в 1994 году был ошибкой.

Положения меморандума

1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно принципам Заключительного Акта СБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.

2. …подтверждают их обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом согласно Уставу ООН.

3. …подтверждают Украине их обязательства согласно принципам Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы покорить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получать любые преимущества.

4. …подтверждают их обязательства добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.