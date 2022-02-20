Политика Зеленский сделал важное заявление по вступлению в ЕС и НАТО

2022-02-20 08:30

Украине необходимо предоставить перспективу вступления в ЕС и НАТО - это будет реальной помощью.

Такое суждение выразил президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает "Хвиля".

Отвечая на вопросы после выступления, глава государства отметил, что 20 февраля в Украине День героев Небесной сотни.

"Восемь лет назал украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через восемь лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ошибочный путь, что в Европе нас никто не ждет Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда Разве не Европа сегодня должна сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз? Почему мы избегаем этого вопроса Разве Украина не заслуживает на прямые честные ответы?" – сказал Зеленский.

Президент заявил, что Украине только говорят, что "двери открыты", однако одновременно с этим "посторонним вход запрещен". Он призвал ответить честно на вопрос, хотят ли видеть нашу страну в НАТО.

"Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть - скажите честно. Открытые двери - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? Лучшее время для нее – ближайший саммит в Мадриде", - акцентировал внимание Зеленский.