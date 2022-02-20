Политика ​После переговоров Макрона с Путиным Зеленский сделал резкое заявление по Донбассу

2022-02-20 16:52

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, провел новый раунд переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

О ходе переговоров сообщает французский телеканал BFMTV.

Телефонный разговор Макрона и хозяина Кремля продолжался 1 час 45 минут. Речь шла о том, как избежать крупной войны в Европе, в то время как жители Запада больше, чем когда-либо, боятся российского вторжения в Украину, заявил Елисейский дворец.

Затем у Макрона состоялся разговор с украинским коллегой. По данным журналистов BFM TV, он продолжался 30 минут.

После разговора с Макроном, Зеленский сообщил в своем Twitter, что информировал французского коллегу о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах.

"Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Мы поддерживаем немедленный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - заявил глава украинского государства.

В то же время официальных заявлений Елисейского дворца, Кремля и Банковой о ходе переговоров пока не было.

Напомним, неделей ранее после разговора с Путиным у Макрона сделали заявление, что признаков войны нет, однако с тех пор ситуация резко обострилась.