Политика Еще одна страна будет поставлять оружие для ВСУ

2022-02-20 17:20

На фоне угрозы вторжения России в Украину Нидерланды пересмотрели свое решение и решили предоставить нашей стране оборонительное вооружение.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции.

Он отметил, что позиция Нидерландов в вопросе поставок оружия Украине через закупки НАТО казалась непоколебимой. Однако из-за нынешней ситуации с безопасностью в Украину прибудет нидерландское оборонительное вооружение.

"На этой неделе правительство Нидерландов изменило свое решение и поставит нам определенные вещи, важные для нашей обороны, для нашей обороноспособности", – заявил Кулеба.

В частности, правительство решило предоставить Украине 100 снайперских винтовок и 30 тысяч боеприпасов.

Кроме снайперских винтовок, будут предоставлены пять радаров для обнаружения вооружений, тридцать металлоискателей, два радара наблюдения на поле боя и два работы по обнаружению морских мин.

Кроме того, в Киев будут отправлены 3000 боевых касок и 2000 противоосколочных жилетов.

Он добавил, что Украина скоординировала со своими партнерами шаги, которые удержат Россию на дипломатическом треке.

"Просим коллег действовать на дипломатическом треке, снабжать оружием, применять санкции Украина не хочет войны, но будет защищаться ... Партнеры не ведутся на вбросы РФ об агрессивной Украине, которая на кого-то нападает. Никто в это не верит. Все четко понимают, кто есть агрессор – это Россия. Она же нарушает Минские договоренности", - сказал Кулеба.

Он в который раз подчеркнул, что Украина не планирует и не производит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий или обстрелов территорий РФ.

"Мы не стремимся к войне, а стремимся к миру", - отметил он.