Политика Украина не может вести военных действий против жителей Донбасса, - секретарь СНБО Алексей Данилов

2022-02-21 14:16

Украина не ведет обстрелы территории "ЛДНР" и России, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в понедельник, 21 февраля, комментируя заявление ФСБ РФ об уничтожении снарядом погранпукта на территории РФ.

"Конечно, это их задание, которое они поставили себе давно, но наши военные могут отвечать, вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным. Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные дейсвия не выйдет", – заявил Данилов.

Он заявил, что Украина не может вести военных действий против жителей ОРДЛО.

"Наше задание очень простое: мирным путем вернуть временно оккупированные РФ территории. Мы не можем вести военных действий против части нашего населения. Мы приветствуем, чтобы дипломатическим путем разрешились все вопросы", - заявил Данилов.

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Политика

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В РФ заявили, что вывезли с Донбасса уже более 60 тысяч человек 2022-02-21 15:15
Киев предложил переговоры в формате пяти постоянных членов Совзеза ООН 2022-02-21 14:41
Украина не может вести военных действий против жителей Донбасса, - секретарь СНБО Алексей Данилов 2022-02-21 14:16