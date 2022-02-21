Политика Путину предложили оккупировать всю территорию Донбасса

2022-02-21 18:50

 

Глава МВД России хочет признать не только "ЛДНР", но и всю территорию Донбасса.

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил Владимиру Путину "признать" всю территорию Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированные части.

Об этом он заявил в ходе выступления на Совбезе РФ, темой которого стало признание террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Чиновник сказал, что помимо "республик", нужно признавать их "правосубъектность". И сразу же предложил поправку - признание их в рамках административных границ двух украинских областей.

"Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", - уточнил он.

Напомним, ранее сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

А дата и время реального проведения большого заседания Совета Безопасности России вызвали сомнения. Журналисты предполагают, что "трансляцию" могли записать заранее.

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