Политика Зеленский созывает срочное заседание СНБО

2022-02-21 19:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО.

Оно запланирован на 20:00.

В настоящее время подробности неизвестны, но главными темами заседания должна стать российская угроза Украине и возможность "признания" так называемых "ЛДНР" Россией.

На нем заслушают доклад силового и разведывательного секторов по текущей ситуации.

Ранее Зеленский в разговоре с премьер-министром Словакии заявил об обострении ситуации, в частности, интенсификации провокационных обстрелов украинских позиций, населенных пунктов, КПВВ "Счастье" и гуманитарного конвоя ООН со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Безопасная ситуация остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек", – подчеркнул Глава государства.

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