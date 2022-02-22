Экономика Из-за угрозы вторжения РФ из Украины вывели уже 12,5 млрд долларов

2022-02-22 09:12

Чистые поступления иностранного капитала в экономику Украины составили $37,8 млрд в период 2015-2021 годов. Но из-за угрозы вторжения РФ вывели $12,5 млрд иностранного капитала.

Как сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook, из поступлений прямые инвестиции составляют $15,8 млрд, по государственным облигациям – $8,5 млрд, по кредитам МВФ – $7 млрд.

Он напомнил, что по расчетам Офиса президента, в этом году Украина теряет ежемесячно около $2-3 млрд из-за напряженности с РФ и угрозы возможного вторжения.

"С другой стороны, Украина имеет накопленный опыт борьбы со значительными кризисами, которые страна переживала в 1998-1999, 2008-2009, 2014-2015 и в 2020-2021 годах. Этот опыт, несомненно, важен и ценен, потому что он научил правильно реагировать на негативные события, происходящие как в мировой экономике, так и на внутренней политико-экономической арене", – резюмировал глава Совета НБУ.

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