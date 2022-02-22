Путин пытается реализовать в Украине грузинско-осетинский сценарий войны 2008 года

Последние действия России по Украине напоминают сценарий, развернутый Москвой против Грузии в 2008 году.
Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.
"Выполнение Россией прозрачных, банальных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы они не были столь разрушительны и опасны.
Подставные операции, дезинформация, а теперь их собственные прокси "просят" о защите. Все это прямо по сценарию Грузии, и мир больше не обмануть", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Россия предоставит "ЛДНР" военную помощь.