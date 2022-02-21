Политика Байден введет запрет инвестиций и финансирования "ЛДНР", - Белый дом

2022-02-21 23:00

США были готовы к признанию "ЛДНР" со стороны России. Президент Джо Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование этих территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Также Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в "ЛДНР"

"Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств", - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что эти меры являются отдельными и дополняют "быстрые и суровые экономические меры, которые США готовят в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину".

"Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину", - отметили в Белом доме.