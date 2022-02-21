Политика Сегодня Зеленский выступит с обращением к украинцам

2022-02-21 23:25

В настоящее время продолжается заседание СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне последних новостей выступит с видеообращением граждан Украины.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров накануне срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, 21 февраля.

По его словам, украинский президент обратится к согражданам после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое сейчас продолжается из-за признания Россией фейковых "ЛДНР".

Известно, что накануне заседания СНБО украинский президент поговорил с американским лидером Джо Байденом, а также планируется разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров вышел к журналистам около 00:00 и сказал им ехать по домам, поскольку в заседании объявлен перерыв, пишут СМИ. А он, как и в суде, "может быть и два дня".

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский созвал сегодня вечером, 21 февраля, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине из-за признания со стороны РФ "независимости" "ЛДНР".