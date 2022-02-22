Политика Правительство Великобритании подготовило пакет санкций против России

2022-02-22 14:41

Правительство Великобритании подготовило пакет санкций в отношении России за признание ею "ЛДНР" и намерено ввести его в действие. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Как указано, британский премьер уведомил о своем решении президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

"Он сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания уже разработала санкции против тех, кто причастен к нарушению территориальной целостности Украины. Премьер-министр также заявил, что рассмотрит вопрос об оказании дополнительной оборонительной поддержки Украине по запросу украинского правительства", - информировали у Джонсона.

Как указано, глава британского правительства осудил решение Кремля по "ЛДНР" и отметил, что оно сделало минские соглашения недействительными. Также Джонсон планирует поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН и ОБСЕ в ближайшие дни.