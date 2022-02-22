Политика РФ ратифицировала договоры о дружбе с оккупированными территориями Донбасса

2022-02-22 15:03

Совет Федерации РФ на внеочередном заседании во вторник, 22 февраля, ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой "народными республиками". За соответствующее решение проголосовали 155 сенаторов, против и воздержавшихся не было, пишет Интерфакс.

Ранее во вторник данные соглашения ратифицировала Госдума РФ.

Тексты договоров России с "ЛДНР" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подразумевают совместную охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.

Законы о ратификации вступают в силу с момента их официальной публикации.

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Киев начал разрыв отношений с Москвой: МИД отзывает временного поверенного по делам Украины в РФ 2022-02-22 14:10