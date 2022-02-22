Политика Путин доигрался: список всех санкций Британии против РФ

2022-02-22 19:40

 

После признания независимости самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР" президентом РФ Владимиром Путиным Великобритания поддержала Украину и ввела список санкций.

Об этом говорится в официальном документе управления казначейства исполнения финансовых санкций Великобритании.

Так, Британия наложит санкции на пять российских банков, среди которых банк "Россия" и "Промсвязьбанк", "Генбанк", “Черноморский банк развития и реконструкции”, “Индустриальный сберегательный банк”. По предварительным данным, их активы будут заморожены.

Кроме того, санкции будут введены против олигархов, приближенных к президенту РФ, Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, их активы также будут заморожены, а самим лицам будет запрещено въезжать в Великобританию.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нахождение на территории “ДНР” и “ЛНР” российских военных является “вторжением”. От отметил, что это только первый этап санкций и если Путин пойдет дальше, будут следующие.

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