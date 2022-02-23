Политика Кулеба заявил, что начало полномасштабной войны в Украине станет концом мирового порядка

2022-02-23 20:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что агрессия России должна быть проблемой для всех стран. Об этом говорится в выступлении министра на ГА ООН.

Он пояснил, что Россия не остановится только на Украине.

"Я предупреждаю каждую нацию в этой выдающейся палате. Никто не сможет отсидеть этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед своей агрессией против Украины. Ваши государства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим государством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть", - сказал Кулеба.

Как отметил министр, начало полномасштабной войны в Украине станет концом мирового порядка. И, если Россия сейчас не получит быстрого и решительного ответа, то это будет означать полное банкротство международной системы безопасности

"Это мрачный сценарий, который вернет нас в самые темные времена 20-го века. Россия не остановится на Украине",- отметил он.

Кулеба добавил, что безнаказанность России может стать примером для других стран.

"Если постоянному члену Совбеза ООН удастся нарушить буквально все правила, другие будут вдохновлены им и следовать его образцу. То, что он пытается сделать сейчас, это доказать, что ООН слаба, нерешительна и не в состоянии защитить свои основные принципы, что правила не применяются ни к России, ни к Путину", - резюмировал министр.