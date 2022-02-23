Политика В Украине ввели чрезвычайное положение. Рада поддержала

2022-02-23 21:52

 

По словам секретаря СНБО, в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут быть разными.

Верховная Рада поддержала решение СНБО о введении чрезвычайного положения по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Это решение поддержали 335 нардепов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут быть разными.

Введут режим ЧП на 30 дней, в случае необходимости президент Зеленский может продлить его сроки.

Угроза полномасштабного вторжения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отводе сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

 

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