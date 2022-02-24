Политика Зеленский призвал мир помочь Украине, иначе завтра "война постучит в вашу дверь"

2022-02-24 20:45

 

Президент призвал предоставить Украине мощную помощь.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров помочь украинцам, иначе завтра "война постучится в вашу дверь".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Сегодня я поговорил со многими лидерами: с Великобританией, Турцией, Францией, Германией, Европейским Союзом, США, Швецией, Румынией, Польшей, Австрией и другими. Если вы, уважаемые европейские лидеры, уважаемые мировые лидеры, лидеры свободного мира, если вы нам сегодня не поможете, если вы мощно Украине не поможете, то завтра война постучится в вашу дверь", - сказал Зеленский.

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Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций - Подоляк 2022-02-24 22:00