Политика Россия обстреляла Украину почти 400 раз - МВД

2022-02-24 22:45

Российские войска продолжают обстреливать украинские территории, в том числе гражданские объекты.

С начала атаки России в четверг, 24 февраля, территория Украины была обстреляна почти 400 раз, сообщает МВД.

"За сегодняшний день уже зафиксировано 393 обстрела нашой территории российскими оккупантами", - сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Он напомнил, что в РФ утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, а только по венным.

"Уже разрушено шесть постов и обстреляно 32 гражданских объекта войсками РФ", - сообщил чиновник.

Также он сообщил о ситуации с атакой на остров Змеиный, куда пришли два корабля, обстреляли порт и дали неопределенный срок, чтобы сдаться.

Кроме того, Денисенко призвал соблюдать комендансткий час, который ввели почти во всех областях.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Бои в приграничных областях продолжаются целый день.