Россия обстреляла Украину почти 400 раз - МВД

Российские войска продолжают обстреливать украинские территории, в том числе гражданские объекты.
С начала атаки России в четверг, 24 февраля, территория Украины была обстреляна почти 400 раз, сообщает МВД.
"За сегодняшний день уже зафиксировано 393 обстрела нашой территории российскими оккупантами", - сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.
Он напомнил, что в РФ утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, а только по венным.
"Уже разрушено шесть постов и обстреляно 32 гражданских объекта войсками РФ", - сообщил чиновник.
Также он сообщил о ситуации с атакой на остров Змеиный, куда пришли два корабля, обстреляли порт и дали неопределенный срок, чтобы сдаться.
Кроме того, Денисенко призвал соблюдать комендансткий час, который ввели почти во всех областях.
Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Бои в приграничных областях продолжаются целый день.