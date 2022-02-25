Политика Британия начала выдавливать РФ из мировой экономки - заморожены активы российских банков

2022-02-25 12:10

Британия замораживает все активы российского госбанка ВТБ и вводит блокирующие санкции против российской компании Аэрофлота - запрещены полеты в королевство. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На этом фоне акции ВТБ упали на 42 процента, а Аэрофлота - на 30. В целом все бумаги российских компаний обрушились на бирже Лондона. Так, расписки Сбербанка подешевели на 72 процента.

Также вводятся ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Великобритании и на любой экспорт двойных технологий в Россию.

Под санкции Великобритании также попали крупная российская авиастроительная компания ОАК, крупнейшая судостроительная компания России ОСК, госкорпорация Ростех. Санкции Великобритании также коснутся Уралвагонзавода.

Джонсон подчеркнул, что Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономки".