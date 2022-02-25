Политика Столтенберг: НАТО предоставит Украине системы ПВО и вооружение

2022-02-25 21:10

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО предоставит Украине системы ПВО и дополнительное вооружение.

По его словам, "Россия разрушила мир в Европе" и сейчас "народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России".

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила "эту бессмысленную войну", вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.

"Мир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг указал, что Россия "хочет свергнуть законно избранное демократическое правительство Украины" и цели Кремля не ограничиваются только Украиной.

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