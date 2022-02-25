Политика Путин и Лавров попали под санкции ЕС

2022-02-25 21:12

 

Путин - третий мировой лидер, на которого наложил санкции ЕС, после Александра Лукашенко и Башара Асада.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров внесены в список попавших под санкции Европейского Союза лиц, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Euronews.

"Президент Путин и министр иностранных дел Лавров – в санкционном списке... Единственные лидеры в мире, попавшие под санкции ЕС – это Асад из Сирии, Лукашенко из Беларуси, и ныне Путин – из России", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам заседание совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в пятницу, 25 февраля.

Эта мера означает, что, в частности, Путину и Лаврову заморозят активы.

"Россия должна увидеть, что она будет изолирована от международного сообщества", - сказал Боррель.

Издание The Guardian отмечает, что Путин и Лавров якобы не столкнутся с запретом на поездки, поскольку ЕС и Великобритания хотят сохранить дипломатический путь, "но западные союзники хотели продемонстрировать свою решимость".

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