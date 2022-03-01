Политика Германия заявила, что готова принять всех украинских беженцев

2022-03-01 11:35

Германия пообещала принять всех украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения в их страну. Об этом сообщает CNN.

"Мы примем всех беженцев из Украины. Мы помогаем беженцам из Украины. Мы стоим на границах, чтобы нести помощь людям и везти людей во все страны Европы", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она также пообещала больше гуманитарной помощи Украине.

В преддверии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Бербок призвала все страны, которые "верят в Хартию Организации Объединенных Наций", изолировать российское руководство за его вторжение в Украину.

"Сотни тысяч бегут, миллионы боятся за свою жизнь и свое будущее. Какими бы ужасными ни были эти картинки, они делают нас более решительными. Украина не одинока, Европа, Западный союз ценностей твердо стоит на стороне смелых украинцев", - заявила глава МИД Германии.