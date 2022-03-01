Экономика СМИ узнали, можно ли не платить за коммуналку во время войны

2022-03-01 18:30

 

В "Нафтогазе" рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.

Журналисты узнали, что происходит с коммунальными платежами во время военного положения и войны и будет ли начислена пеня за неуплату.

На сегодня Кабмин пока не объявил ни одного официального решения, сообщает "Сегодня".

Поэтому журналисты решили распросить экспертов о ситуации с квитанциями за коммунальные услуги в Украине.

Эксперт по вопросам в области ЖКХ Кристина Ненно отметила, что не нужно платить за коммуналку, если нет такой возможности.

"Это военное состояние, все заморожено – пени не будет. Пусть думают, как выжить, помочь военным и отстроить страну", – говорит она.

В "Нафтогазе" пока не получили официальной информации, однако понимают ситуацию в стране и рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.

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