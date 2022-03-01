Политика На брифинге в США обсудили психическое состояние Путина

2022-03-01 19:30

Подробности того, что было сказано на брифинге, неизвестны.

На брифинге в США, где обсуждалась агрессия РФ против Украины, одной из тем было психическое состояние Путина.

В ходе обсуждений возникали вопросы о психическом состоянии президента России Владимира Путина, но представители администрации не дали внятных ответов, сообщают американские СМИ.

Сенатор Чак Грассли, присутствовавший на брифинге в Сенате, подтвердил, что речь шла о психическом состоянии Путина, но отказался вдаваться в подробности того, что было сказано. Однако он сказал, что независимо от брифинга его лично беспокоит психическое состояние Путина.