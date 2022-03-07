Экономика Стало известно, когда Конгресс США планирует одобрить выделение Украине 10 млрд долларов

2022-03-07 10:00

В Конгрессе рассматривают варианты законодательных инициатив по изоляции России, включая запрет на импорт российской нефти.

Конгресс США на текущей неделе планирует одобрить решение о выделении Украине 10 млрд долларов.

Об этом заявила спикер Палаты представителей США (нижней палаты Конгресса) Нэнси Пелоси, сообщает The Hill.

Пелоси отметила, что Администрация президента Джо Байдена попросила 10 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую поддержку Украины.

"Конгресс намерен одобрить это чрезвычайное финансирование на этой неделе...", - сказала она.

Также Пелоси направила конгрессменам письмо, в котором сообщила о вариантах законодательных инициатив по изоляции России, включая запрет на импорт российской нефти.

"Наш закон запретит импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и сделает первый шаг к отказу России в доступе к Мировой организации торговли", - говорится в письме.

Пелоси подчеркнула, что Конгресс планирует уполномочить органы власти повысить тарифы на импорт российских товаров.