Политика Кулеба и Лавров проведут встречу в Турции

2022-03-07 21:30

Встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и России состоится 10 марта в Анталье при посредничестве главы МИД Турции.

Главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров 10 марта проведут встречу в турецкой Анталье, сообщает milliyet.com в понедельник, 7 марта.

Также во встрече примет участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наша цель - как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Кулеба и Лавров хотели, чтобы и он принял участие в саммите.

"Мы проведем эту встречу в четверг, 10 марта, и хотим, чтобы она стала переломной. Мы продолжаем наши усилия по прекращению конфликтов и установлению прочного мира в духе доброй воли", - добавил глава МИД Турции.