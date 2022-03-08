Политика видео "Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины

2022-03-08 17:00

 

Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины.

Как сообщает Лига, обращение опубликовано пресс-службой британского правительства.

"Это критический момент, и мы стоим вместе с украинцами перед агрессией, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина", – сказал Джонсон.

Трюдо продолжил: "Мы едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и мы говорим о единстве, которое мы видели со 141 страной, осуждающей эти незаконные действия в ООН".

"Мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонную военную поддержку и, конечно, сильнейший пакет санкций. И если нужно, мы сделаем больше", - заверил Рютте. 

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видео "Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины 2022-03-08 17:00