Политика СП-2 после вторжения в Украину "мертв" - Нуланд

2022-03-09 20:30

Российский газопровод ныне – это кусок металла на дне моря, который вряд ли когда-нибудь возродится, считает Нуланд.

Российский газопровод Северный поток-2, который был остановлен из-за вторжения России в Украину, "мертв". Об этом американским законодателям заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам США Виктория Нуланд, пишет NDTV.

"Я думаю, что Северный поток-2 сейчас мертв", - сказала она.

Газопровод она также назвала куском металла.

"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что его когда-нибудь оживят", - подчеркнула Нуланд.

Тем временем США и Британия запрещают импорт нефти из России. Президент США Джо Байден объявил о запрете поставок нефти, газа и угля из России в связи с войной, развязанной против Украины.